“СССР — государство террористов”. Сергей Метлев — про эстонский садик и борьбу с коммунизмом

Ты закончил русскую школу?

У меня вообще трагичная история, как бы пафосно это ни звучало. Родители решили отправить меня в эстонский детский сад. В одном из детсадов создали русскую группу. Идея была в том, что дети будут общаться на двух языках, так как воспитатели двуязычные. На деле оказалось, что это странный русский детский садик внутри эстонского садика. Русская группа была изолирована от эстонских детей на втором этаже. Родители засекли, что я не начинаю говорить по-эстонски. Попросили, чтобы меня перевели в эстонскую группу.

Это был вроде 1994 год. Три года назад развалился Советский союз. Советская армия только уходила. Отношение к русским детям среди эстоноязычных детей было очень-очень консервативным, мягко говоря.

Ты это чувствовал?

Я этого не чувствовал. Просто знаю, что директор отказалась меня переводить в эстонскую группу. Сейчас — это невозможно. С тех пор многое изменилось.

После долгих уговоров, меня в итоге взяли в эстонскую группу. Сначала были очень плохие взаимоотношения с некоторыми мальчиками. Они пытались со мной поговорить, понимали, что я не могу, и раздражались.

Помнишь это?

Да, конечно. В группе был один лысый парень — Рандо. Если говорить по народному, он бычил на меня. Это заметили воспитательницы. И они сделали то, что очень сильно повлияло на мою судьбу. Мы всей группой сели в круг. В центр вызвали меня и этого парня. Воспитательница сказала примерно так: ”У Рандо и Сергея небольшие проблемы. Наверное, потому что Сергей еще не очень хорошо говорит по-эстонски. Но Сергей такой же хороший парень, как и все. Вы можете с ним говорить, и скоро он будет с вами общаться так же хорошо, как он говорит на своем родном языке”.

Эти слова, как оказалось, сильно повлияли на мою жизнь. С раннего возраста у меня сформировалось понимание, что эстонцы — тоже мои люди, эстонский язык — тоже мой язык. Потом я закончил детский сад, отлично владея и эстонским, и русским. Затем меня отдали в русскую школу.

Почему не в эстонскую?

Около дома была Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия. Там открывали интеграционный класс с дополнительным изучением эстонского. Стоит отметить, родители у меня всегда спрашивали мнение, уже с детства. Я подумал, почему нет, родным языком тоже нужно владеть, а эстонский я уже знал. Получилось так, что эта ”интеграционная штучка” просто кончилась. К 8-му классу я уже практически не говорил по-эстонски, у меня были одни тройки. С 9 класса я начал ходить к репетитору, на что тратились большие семейные ресурсы. В итоге закончилось все хорошо, поступил в Тартуский университет и получил юридическое образование на эстонском языке. Даже магистратуру закончил.