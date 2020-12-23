23.12.2020, 16:51

США выделят странам Балтии 169 млн долларов для укрепления обороны

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EST 19
США выделят странам Балтии 169 млн долларов для укрепления обороны
Kaitseministeerium

Конгресс США одобрил проект бюджета на сумму 2,3 триллиона долларов, который предусматривает в 2021 году предоставление помощи в области безопасности Эстонии, Латвии и Литве на сумму 168,7 миллиона долларов.

Знаменательно, что впервые финансы выделяются в рамках новой Балтийской инициативы безопасности, которой в законодательстве США конкретно подчеркиваются проблемы безопасности нашего региона.

”Решение Конгресса США показывает, что наш главный союзник привержен защите нашего региона и понимает существующие здесь угрозы безопасности. Мы ценим это и готовы к дальнейшему развитию ценного и последовательного сотрудничества с США на всех уровнях”, — заявил министр обороны Юри Луйк. ”Решение Конгресса подтверждает, что Соединенные Штаты рассматривают Эстонию и другие страны Балтии как надежных союзников, которые также берут на себя ответственность за собственную оборону, вкладывают значительные средства в развитие своего оборонного потенциала и вносят вклад в международные операции вместе с союзниками”, — добавил Луйк.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, нынешнее решение, в первую очередь добавление отдельной Балтийской инициативы безопасности в бюджетный пакет США, имеет важное значение для нашего сотрудничества в области обороны. ”Это решение является положительным и реальным результатом особых долгосрочных отношений между Эстонией и США. В достижении этого также сыграло важную роль наше посольство в Вашингтоне, которое проделало огромную работу, чтобы страны Балтии заняли прочное место в ежегодной оборонной деятельности США”, — выразил благодарность министр иностранных дел Рейнсалу.

Помощь США странам Балтии в области безопасности была значительной и в предыдущие годы, но решение Конгресса США одобрить инициативу, предложенную странами Балтии весной 2020 года, позволит нам вывести сотрудничество в области развития обороноспособности на новый уровень. В рамках одобренной Конгрессом инициативы министерство обороны США и Государственный департамент разработают многолетнюю стратегию помощи в сфере безопасности стран Балтии и план расходов, а также разъяснят, как инвестиции в такие области, как спецоперации, противовоздушная оборона, боеприпасы и осведомленность о ситуации на море, усилят сдерживание в нашем регионе.

Недавно одобренная Балтийская инициатива безопасности демонстрирует долговременную готовность США поддержать укрепление независимого оборонного потенциала стран Балтии. Благодаря ранее оказанной помощи США в области безопасности Эстония, Латвия и Литва смогли реализовать множество своих проектов по развитию военной инфраструктуры и обороноспособности быстрее, чем планировалось.

Помимо помощи США в области безопасности, за последний год значительно увеличилось присутствие вооруженных сил США в нашем регионе. В этом году было проведено несколько совместных учений между различными родами войск и командованиями сил киберобороны Эстонии и США, что еще больше укрепило тесное двустороннее сотрудничество в разных сферах.

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