США могут дислоцировать часть выводимых из Германии войск в одной из стран Балтии

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Washington Post заявил, что намерен вывести воинский контингент с территории Германии в две разные страны, одной из которых будет Польша. Второй станет страна, которая выполняет обязательства по финансированию сил обороны в размере минимум 2% от ВВП. Министр обороны Латвии уже заявил, что его страна готова принять американцев у себя. Более тесное сотрудничество с США в этом вопросе рассматривает и Эстония.

"Я предоставил правительству свои предложения по укреплению двухсторонних отношений между нашими странами. В прошлом году правительство приветствовало подобный документ, сегодня он уже учитывает новые реалии. Но, приняв этот документ прошлым летом, правительство дало четкий сигнал, что мы хотим видеть американских военных на постоянной основе здесь. В этом нет никаких сомнений и наши дипломаты собирают новую информацию, чтобы сформировать свою позицию", — сказал "Актуальной камере" министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.