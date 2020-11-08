"США были, есть и останутся важным для Эстонии союзником". Президент Кальюлайд пожелала сил Байдену и Харрис

"Когда мы встретились с Джо Байденом в прошлом году в Вашингтоне, для новоизбранного президента США было важно, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным и сохраненным в обществе независимо от его происхождения и истории. Его вера в то, что люди на самом деле добрые, а не злые, была непоколебимой", — написала в социальных сетях Керсти Кальюлайд.

"США были и раньше, и во время нынешней администрации, и останутся в будущем важным для Эстонии союзником. Основой наших отношений и сотрудничества были и остаются демократические ценности. Мы надеемся, что отношения между США и Эстонией будут такими же, как последние 30 лет, ведь наши страны объединяют одни и те же базовые ценности и глубокая вера в универсальные права человека. Мы продолжаем укреплять эти отношения. Мы должны, в том числе и через международные организации, объединить свои усилия, чтобы бороться с изменением климата и стоять за то, чтобы мир стал более демократичным, уважающим права человека и свободы, защищающим слабых", — отметила глава государства.

"Желаю следующему президенту Америки Джо Байдену и первой женщине-вице-президенту Америки Камале Харрис сил, чтобы подготовиться и вжиться в новые роли", — добавила Кальюлайд.