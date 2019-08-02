Срывы расписания и прочие проблемы: Северо-Эстонский центр общественного транспорта завершает работу с ATKO

Кроме этого, как сообщило Delfi Министерство экономики и коммуникаций, в начале года в отношении компании в связи с серьезными нарушениями возбуждено административное производство, которое может закончиться приостановлением или отзывом лицензии на деятельность.

„Речь идет, к примеру, о таком нарушении, когда полиция принимает решение, что автобус далее ехать не может, но предприятие или водитель всё-таки выводят транспортное средство в плохом состоянии на линию. Также были нарушения водителями правил, касающихся рабочего времени и времени отдыха, манипуляции с тахографом”, — пояснила ведущий специалист отдела перевозок министерства Эда Рембель.

В мае в Кейла попался полиции 64-летний водитель автобуса ATKO, который был сильно пьян. Позже фирма сообщила, что уволила мужчину.

В конце мая фирма ATKO Liinid заключила компромиссное соглашение с НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, в соответствии с которым она досрочно прекращает обслуживание автобусных линий в волости Харку и в западном направлении в Харьюмаа

По словам представителей ÜTK, преждевременное расторжение договора связано с неудовлетворительным обслуживанием линий со стороны ATKO.

Как сообщил ÜTK, они зафиксировали ряд существенных нарушений договора, таких как длительные задержки и отмены отправлений: "Компания ATKO Liinid OÜ подтвердила значительные недостатки в техническом состоянии автобусов, из-за чего и были сбои на линиях".