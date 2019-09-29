29.09.2019, 13:40

Срочнослужащим Сил обороны Эстонии хотят разрешить ночевать дома

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rus.delfi.ee
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Ajateenijad andsid truudusevande
Ajateenijad andsid truudusevandeFoto: Randolf Reiljan

Силы обороны планируют изменения, которые позволят призывникам в конце каждого дня службы покидать казармы, но утром они будут обязаны вернуться в часть, пишет rus.err.ee.

Нововведение коснется тех срочнослужащих, которые уже прошли семинедельный базовый курс подготовки молодого бойца.

По словам командира Первой пехотной бригады, полковника Вахура Каруса, Скаутский батальон испытывал эту систему в течение двух лет, а весной ее опробовали и в Пионерском батальоне — отзывы военнослужащих были хорошими.

По его словам, Силы обороны могут перейти на новую систему уже в январе следующего года.

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