Срочнослужащим Сил обороны Эстонии хотят разрешить ночевать дома

Силы обороны планируют изменения, которые позволят призывникам в конце каждого дня службы покидать казармы, но утром они будут обязаны вернуться в часть, пишет rus.err.ee.
Нововведение коснется тех срочнослужащих, которые уже прошли семинедельный базовый курс подготовки молодого бойца.
По словам командира Первой пехотной бригады, полковника Вахура Каруса, Скаутский батальон испытывал эту систему в течение двух лет, а весной ее опробовали и в Пионерском батальоне — отзывы военнослужащих были хорошими.
По его словам, Силы обороны могут перейти на новую систему уже в январе следующего года.
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