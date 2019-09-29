Срочнослужащим Сил обороны Эстонии хотят разрешить ночевать дома

Нововведение коснется тех срочнослужащих, которые уже прошли семинедельный базовый курс подготовки молодого бойца.

По словам командира Первой пехотной бригады, полковника Вахура Каруса, Скаутский батальон испытывал эту систему в течение двух лет, а весной ее опробовали и в Пионерском батальоне — отзывы военнослужащих были хорошими.

По его словам, Силы обороны могут перейти на новую систему уже в январе следующего года.