Срочнослужащих в обязательном порядке будут обучать эстонскому языку

С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере.
Таких солдат почти 310, пишет rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ETV+.
По словам главы пресс-службы Сил обороны, майора Арво Йыесалу, недостаточное владение эстонским языком вызывало проблемы, поскольку учения и, например, курсы вождения проходят только на эстонском языке.
Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.
Курсы эстонского преподаются в армии уже с 2016 года, но с этого года они стали обязательными.
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