Срочнослужащих в обязательном порядке будут обучать эстонскому языку

Таких солдат почти 310, пишет rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ETV+.

По словам главы пресс-службы Сил обороны, майора Арво Йыесалу, недостаточное владение эстонским языком вызывало проблемы, поскольку учения и, например, курсы вождения проходят только на эстонском языке.

Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.

Курсы эстонского преподаются в армии уже с 2016 года, но с этого года они стали обязательными.