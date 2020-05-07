Срочной службы не избежать: медкомиссии возобновляют работу

Если раньше Департамент оборонных ресурсов приглашал на место в один день разом 30-40 молодых людей, то теперь пока что на один день комиссии запланировано 16 призывников. В то же время комиссий будет проходить количественно больше и чаще. Департамент обеспечит соблюдение правила 2+2 и использование средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Все поверхности будут дезинфицировать после каждого призывника.

В реорганизованной комиссии по меньшей мере один врач проводит предусмотренный медицинский осмотр, но другие врачи-специалисты могут при необходимости участвовать и посредством видеомоста. Призывники могут сдать необходимые анализы либо перед медкомиссией, либо после нее. О времени сдачи анализов отдельно договариваются с каждым призывником.

Желающие поступить на срочную службу в июле, кто еще не прошел медкомиссию, могут либо связаться с Департаментом оборонных ресурсов в почтовом ящике страницы департамента в Facebook, либо подать ходатайство "Хочу поступить на срочную службу" ("Soovin asuda ajateenistusse") на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!