Срочной службы не избежать: медкомиссии возобновляют работу
11 мая снова начинают работу медкомиссии. Если раньше за день осматривали до 40 молодых людей, то пока что это число будет 16.
11 мая снова начинают работу медкомиссии. Если раньше за день осматривали до 40 молодых людей, то пока что это число будет 16.
Если раньше Департамент оборонных ресурсов приглашал на место в один день разом 30-40 молодых людей, то теперь пока что на один день комиссии запланировано 16 призывников. В то же время комиссий будет проходить количественно больше и чаще. Департамент обеспечит соблюдение правила 2+2 и использование средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Все поверхности будут дезинфицировать после каждого призывника.
В реорганизованной комиссии по меньшей мере один врач проводит предусмотренный медицинский осмотр, но другие врачи-специалисты могут при необходимости участвовать и посредством видеомоста. Призывники могут сдать необходимые анализы либо перед медкомиссией, либо после нее. О времени сдачи анализов отдельно договариваются с каждым призывником.
Желающие поступить на срочную службу в июле, кто еще не прошел медкомиссию, могут либо связаться с Департаментом оборонных ресурсов в почтовом ящике страницы департамента в Facebook, либо подать ходатайство "Хочу поступить на срочную службу" ("Soovin asuda ajateenistusse") на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.
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- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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