Среди военных обнаружен второй больной коронавирусом

"Мы приняли ряд мер, чтобы воспрепятствовать распространению вируса в военных городках, а также проникновению и выходу заразы из них", - сказал главврач Сил обороны Тарго Лусти, по словам которого в среде военных до сих пор распространение вируса удавалось избегать.

Одной из предупредительных мер является запрет на увольнительные по меньшей мере до 26 марта. Ограничено передвижение находящихся на действительной службе военных, связанное с обучением срочников, по возможности они остаются ночевать в военных городках. При появлении признаков заболевания - переводятся на дистанционную работу.

"У нас есть возможности изоляции, мы с лечением справимся", - сказал подполковник Лусти и добавил, что у срочников в военных городках существуют даже лучшие возможности для медицинской помощи, чем это было бы за их пределами.

Боевая подготовка продолжается в обычном режиме. По решению командования при необходимости численность проходящих обучение подразделений может быть сокращена для минимализации риска заболеваемости.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!