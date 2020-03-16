Среди военных обнаружен второй больной коронавирусом

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Tiit Blaat

Сегодня был подтвержден второй положительный результат анализа на коронавирус у эстонского военнослужащего (первый случай был у срочника Калевского пехотного батальона). Военный пожаловался 11 марта на плохое самочувствие, ушел на больничный и находился всё это время на домашнем лечении. Сослуживцы заболевшего информированы.