22.07.2020, 09:52

Среди прибывших вчера в Эстонию украинцев есть больные коронавирусом

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Ukraina võõrtööliste tšarterlend maandus Tallinnas
Ukraina võõrtööliste tšarterlend maandus TallinnasFoto: Jaanus Lensment

Вчера в Таллинне приземлился спецрейс с рабочими из Украины. Их всех прямо в аэропорту проверили на коронавирус. По данным Delfi, некоторые тесты оказались положительными.

Департамент здоровья подтвердил, что три анализа показали положительный результат.

Поскольку к настоящему момент готовы результаты не всех тестов, не исключено, что положительных случаев прибавится.

Вне зависимости от результатов, все прибывшие в страну граждане Украины перед тем, как приступят к работе, обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин в помещениях, предоставленных работодателем.

Новость будет дополнена.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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