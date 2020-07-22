Среди прибывших вчера в Эстонию украинцев есть больные коронавирусом

Вчера в Таллинне приземлился спецрейс с рабочими из Украины. Их всех прямо в аэропорту проверили на коронавирус. По данным Delfi, некоторые тесты оказались положительными.
Департамент здоровья подтвердил, что три анализа показали положительный результат.
Поскольку к настоящему моменту готовы результаты не всех тестов, не исключено, что положительных случаев прибавится.
Вне зависимости от результатов, все прибывшие в страну граждане Украины перед тем, как приступят к работе, обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин в помещениях, предоставленных работодателем.
Вчера член правления аграрно-торговой палаты Вахур Тынисоо сказал, что не думает, что у кого-то из работников диагностируют коронавирус. ”У нас была договоренность, что больные люди не должны подниматься на борт”, — заявил он.
Новость будет дополняться по мере поступления новой информации.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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