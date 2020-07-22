Среди прибывших вчера в Эстонию украинцев есть больные коронавирусом

Департамент здоровья подтвердил, что три анализа показали положительный результат.

Поскольку к настоящему моменту готовы результаты не всех тестов, не исключено, что положительных случаев прибавится.

Вне зависимости от результатов, все прибывшие в страну граждане Украины перед тем, как приступят к работе, обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин в помещениях, предоставленных работодателем.

Вчера член правления аграрно-торговой палаты Вахур Тынисоо сказал, что не думает, что у кого-то из работников диагностируют коронавирус. ”У нас была договоренность, что больные люди не должны подниматься на борт”, — заявил он.

Новость будет дополняться по мере поступления новой информации.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!