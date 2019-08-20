"Среди нас все меньше тех, кто помнит реальное лицо советской оккупации". Речь Керсти Кальюлайд на приеме в Кадриорге

От Эстонии меморандум подписали четверо: Март Никлус, Энн Тарто, Эндель Ратас и Эрик Удам.

И кто-то все же услышал, обратил внимание, подхватил эту маленькую искорку, показавшую, что страны Балтии не примирились, не забыли, не сдались. И из нее разгорелось пламя.

Вечером 23 августа о Балтийском меморандуме уже говорили радиостанции ”Голос Америки” и ”Свободная Европа”, а газета New York Times опубликовала его 25 августа.

13 января 1983 г. Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Организацию Объединенных Наций признать право стран Балтии на самоопределение и независимость, потребовав для решения этого вопроса провести всенародное голосование.

Время после публикации Балтийского меморандума было для борцов за свободу тяжелым. Марта Никлуса арестовали в 1980 году, Энна Тарто — в 1983 году. Оба освободились в 1988 году.

Через год после Балтийского меморандума появилось ”Писмо 40”,

авторы которых также не воспользовались доступной им как уважаемым людям возможностью не рисковать. Последовавшие репрессии не подействовали. Через десять лет после Балтийского меморандума бесстрашных уже было столько, что мы смогли все встать в Балтийскую цепь.

Мы хотели уйти, выйти. Куда? В Европу. Вернее, вернуться в Европу.

Ждали ли нас там? И да, и нет.

Европейскому парламенту удалось принять резолюцию по Балтийскому меморандуму. Другие международные организации отреагировали в рамках реальной политики.

Президент США Рональд Рейган провозгласил День Балтийской свободы.

После распада Советского Союза международная атмосфера была для стран Балтии благоприятной. Такая атмосфера, без сомнения, сложилась благодаря Балтийскому меморандуму и последовавшим за ним событиям.

Когда мы хотели вернуться в Европу, чего мы желали на самом деле?

Свободы. Мы желали свободы. Права уходить и возвращаться, права откровенно говорить о своих мыслях и чувствах. Права жить без страха, но при этом не молчать.

Права выбирать жизненный путь, который не ограничен обязательством молчать, если хочешь чего-то добиться. Права выбирать профессию, не учитывая необходимость вступать в партию, в одну и единственную. Права свободно выбирать политические убеждения. И наконец, просто права ходить в магазин и обменивать заработанные своим трудом деньги на товары в Эстонии и в других странах, без очередей и получения специальных разрешений.

Экономическое отставание, вызванное оккупацией, невозможно было ликвидировать назавтра. Но свои свободы мы получили сразу.

20 августа 1991 года мы все как граждане Эстонии и даже как просто ее жители стали радикально свободнее, чем за пару дней до этого.

Чего мы ждем от своего государства сегодня? Все того же — свободы.

Возможности безбоязненно ходить по улицам. Высказывать свои мысли. Любить того, кого мы хотим любить. Права уходить и возвращаться, возвращаться вместе с полюбившимися, но представляющими другую культуру друзьями, с рожденными в отношениях в другой стране детьми с другим цветом кожи. Свободы заниматься предпринимательством и даже получать поддержку в этой деятельности. Свободы выражать свои мысли и мнения. И в государственных учреждениях, не боясь репрессий.

Чего мы ждем от своего государства помимо свободы? Опоры и надежды, если жизнь сложилась для нас слишком тяжело. Если больны наши близкие. Если у нас дети с особыми потребностями. Если подросток потерял кормильца. Если мы подвергаемся насилию на работе или дома.

В числе прочего, мы ждем от своего государства чувства уверенности в течение всей жизни, выполнения данных государством долгосрочных обещаний даже когда время их выполнения запоздало на десятилетия.

Энн Тарто, Март Никлус, Эндель Ратас и Эрик Удам взяли на себя риск и знали, что, вероятно, они потеряют и то немногое, что было доступно тогда ”нормальному” человеку. Потому что они не хотели быть ”нормальными”. Примиренцами. Молчунами.

Когда зная свое будущее, терпеть было-бы намного проще. Но будущее было неизвестно. Темное было более вероятно, чем светлое. Но они сделали то, что требовалось в тот момент. Не промолчали. Не жили как ”нормальные” люди, никого не раздражая. Не соглашались с тем, что без свободы можно обрести счастье.