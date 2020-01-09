09.01.2020, 19:44

Среди иностранцев граждане России и Украины чаще других заключают браки в Таллинне

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Pulmatordid
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Таллиннский департамент записи гражданских актов в прошлом году заключил 2413 брака, что на 58 больше, чем в 2018 году. Самому старшему жениху было 80 лет, как и самой старшей невесте.

Несовершеннолетних молодоженов было двое. Браки с гражданами других стран были заключены 737 раз, чаще всего это были граждане России (338), за ними следуют граждане Украины - 123 брака, Беларуси – 26, Латвии – 22. Среди молодоженов были граждане 64 различных стран: среди них граждане Ганы, Колумбии, Южной Кореи, Камбоджи и Гамбии. Наиболее популярным для бракосочетаний месяцем был август, когда было заключено 316 браков. При замужестве 1810 женщин взяли фамилию мужа, 46 мужчин при заключении брака взяли фамилию жены. В выбранном молодоженами месте церемонии прошли 165 раз.

В департаменте записи гражданских актов шесть раз отметили юбилеи бракосочетания, четыре раза – золотую свадьбу, один раз – сапфировую, один раз – серебряную.

Для заключения брака за пределами Эстонии было выдано 523 свидетельства о праве на заключение брака, направленные в 62 страны. Женщины ходатайствовали о таких справках 268 раз, мужчины – 255 раз. Наиболее экзотическими странами в этом списке были Камбоджа, Республика Эквадор и Королевство Бахрейн.

В 2019 году в департамент было представлено 1325 заявлений о разводе, зарегистрировано 1092 развода, что на 56 меньше, чем в 2018 году.

В Таллинне сохраняется положительный прирост населения, родилось на 378 человек больше, чем умерло. В Таллиннском департаменте записи гражданских актов зарегистрировано 4917 новорожденных: 2491 мальчик и 2426 девочек, 75 пар двойняшек, три пары тройняшек. Самой молодой маме было 16 лет, самой старшей – 50, самому молодому отцу было 18, а самому старшему – 62 года. Самой большой разницей в возрасте родителей было 33 года. В браке родились 2494 ребенка, заявление о признании отцовства подано при регистрации 2300 детей, в 123 случаях детей регистрировали матери-одиночки.

Среди зарегистрировавших рождение ребенка родителей 1171 были гражданами других стран, что повлекло за собой необходимость выяснить обычаи и традиции этих стран при регистрации имени. Например, в испаноязычных странах традиционно дают две фамилии – отца и матери. Первой записывается фамилия отца, она же наследуется внуками.

Самыми популярными именами в 2019 году были для девочек – Алиса, Мия, Эмилия и Ева, для мальчиков – Марк, Хуго, Артем и Артур.

Департамент зарегистрировал 2402 смерти. С 1 июля информация о смерти человека автоматически поступает от врачей, из больниц или скорой помощи в Регистр народонаселения, они же выдают свидетельство о смерти.

В департамент представили 1140 заявлений о смене имени, личное имя сменили 964 человека, что на 90 больше, чем годом ранее. Зарегистрировали 274 новых имени, 616 новых фамилий, а имя и фамилию разом сменили в 74 случаях. Чаще всего ходатайствовали о том, чтобы носить фамилию предков.

Выдано 6744 свидетельств о произошедших прежде семейных событиях. Свидетельства на иностранных языках выданы в 3693 случаях, что составило 55% от общего числа свидетельств.

В сравнении с числом зарегистрированных актов в уездах и местных самоуправлениях, Таллиннский департамент записи гражданских актов зарегистрировал 48% браков, 35% новорожденных, 32% смертей, 53% разводов, 62% смен имени и выдал 65% справок о семейных событиях.

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