Среди иностранцев граждане России и Украины чаще других заключают браки в Таллинне

В Таллинне сохраняется положительный прирост населения, родилось на 378 человек больше, чем умерло. В Таллиннском департаменте записи гражданских актов зарегистрировано 4917 новорожденных: 2491 мальчик и 2426 девочек, 75 пар двойняшек, три пары тройняшек. Самой молодой маме было 16 лет, самой старшей – 50, самому молодому отцу было 18, а самому старшему – 62 года. Самой большой разницей в возрасте родителей было 33 года. В браке родились 2494 ребенка, заявление о признании отцовства подано при регистрации 2300 детей, в 123 случаях детей регистрировали матери-одиночки.
Среди зарегистрировавших рождение ребенка родителей 1171 были гражданами других стран, что повлекло за собой необходимость выяснить обычаи и традиции этих стран при регистрации имени. Например, в испаноязычных странах традиционно дают две фамилии – отца и матери. Первой записывается фамилия отца, она же наследуется внуками.
Самыми популярными именами в 2019 году были для девочек – Алиса, Мия, Эмилия и Ева, для мальчиков – Марк, Хуго, Артем и Артур.
Департамент зарегистрировал 2402 смерти. С 1 июля информация о смерти человека автоматически поступает от врачей, из больниц или скорой помощи в Регистр народонаселения, они же выдают свидетельство о смерти.
В департамент представили 1140 заявлений о смене имени, личное имя сменили 964 человека, что на 90 больше, чем годом ранее. Зарегистрировали 274 новых имени, 616 новых фамилий, а имя и фамилию разом сменили в 74 случаях. Чаще всего ходатайствовали о том, чтобы носить фамилию предков.
Выдано 6744 свидетельств о произошедших прежде семейных событиях. Свидетельства на иностранных языках выданы в 3693 случаях, что составило 55% от общего числа свидетельств.
В сравнении с числом зарегистрированных актов в уездах и местных самоуправлениях, Таллиннский департамент записи гражданских актов зарегистрировал 48% браков, 35% новорожденных, 32% смертей, 53% разводов, 62% смен имени и выдал 65% справок о семейных событиях.
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