Среди иностранцев граждане России и Украины чаще других заключают браки в Таллинне

Несовершеннолетних молодоженов было двое. Браки с гражданами других стран были заключены 737 раз, чаще всего это были граждане России (338), за ними следуют граждане Украины - 123 брака, Беларуси – 26, Латвии – 22. Среди молодоженов были граждане 64 различных стран: среди них граждане Ганы, Колумбии, Южной Кореи, Камбоджи и Гамбии. Наиболее популярным для бракосочетаний месяцем был август, когда было заключено 316 браков. При замужестве 1810 женщин взяли фамилию мужа, 46 мужчин при заключении брака взяли фамилию жены. В выбранном молодоженами месте церемонии прошли 165 раз.

В департаменте записи гражданских актов шесть раз отметили юбилеи бракосочетания, четыре раза – золотую свадьбу, один раз – сапфировую, один раз – серебряную.

Для заключения брака за пределами Эстонии было выдано 523 свидетельства о праве на заключение брака, направленные в 62 страны. Женщины ходатайствовали о таких справках 268 раз, мужчины – 255 раз. Наиболее экзотическими странами в этом списке были Камбоджа, Республика Эквадор и Королевство Бахрейн.

В 2019 году в департамент было представлено 1325 заявлений о разводе, зарегистрировано 1092 развода, что на 56 меньше, чем в 2018 году.