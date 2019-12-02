Сразу на нескольких площадках: Кесклинн приглашает на зажжение рождественских огней!
Управа района Кесклинн украсит к праздникам целый ряд зеленых зон и парков района и приглашает на зажжение рождественских огней.
Управа района Кесклинн украсит к праздникам целый ряд зеленых зон и парков района и приглашает на зажжение рождественских огней.
”В прошлом году у нас появилась традиция, просить помощь детей в зажжении рождественских огней. Мы продолжим эту традицию и в этом году и надеемся, что это позволит создать рождественское настроение не только на улицах центра города, но и в микрорайонах Кесклинна”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Зажжение рождественских огней будет происходить в нескольких различных местах. Всем пришедшим предложат горячий чай и небольшое угощение. Детям раздадут отражатели и с ними проведут игру, в результате которой выяснится, кто поможет зажечь рождественские огни.
Дальнейшая программа мероприятий:
04.12 в 17.30 около здания станции Таллинн-Вяйке;
04.12 в 19.00 в парке Фальги;
05.12 в 17.30 на пересечении улиц Койду и Планеэди;
09.12 в 18.00 в парке Вайкне;
10.12 в 18.30 на углу улиц Вана-Кельдримяэ — Выльви;
12.12 в 17.30 в парке Лембиту;
12.12 в 18.30 на углу улиц Асула и Кауба.
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