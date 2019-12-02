Сразу на нескольких площадках: Кесклинн приглашает на зажжение рождественских огней!

”В прошлом году у нас появилась традиция, просить помощь детей в зажжении рождественских огней. Мы продолжим эту традицию и в этом году и надеемся, что это позволит создать рождественское настроение не только на улицах центра города, но и в микрорайонах Кесклинна”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Зажжение рождественских огней будет происходить в нескольких различных местах. Всем пришедшим предложат горячий чай и небольшое угощение. Детям раздадут отражатели и с ними проведут игру, в результате которой выяснится, кто поможет зажечь рождественские огни.

Дальнейшая программа мероприятий:

04.12 в 17.30 около здания станции Таллинн-Вяйке;

04.12 в 19.00 в парке Фальги;

05.12 в 17.30 на пересечении улиц Койду и Планеэди;

09.12 в 18.00 в парке Вайкне;

10.12 в 18.30 на углу улиц Вана-Кельдримяэ — Выльви;

12.12 в 17.30 в парке Лембиту;

12.12 в 18.30 на углу улиц Асула и Кауба.