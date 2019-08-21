Сразу на двух сценах! Ласнамяэ отметит день рождения района большим фестивалем

Праздник начнется в 14.00 и продлится до 22.00, вход для всех бесплатный. Дополнительную информацию о программе Дня Ласнамяэ можно получить в Интернете на официальной страничке Facebook управы Ласнамяэ https://www.facebook.com/events/2266583173663911/
Программа дня
День Ласнамяэ 2019 / Большая сцена
15:00 Шоу-программа Tallink
15:15 Детская вокально-эстрадная студия ”Кнопочки”
15:45 Шоу-программа Tallink
16:00 Детская вокально-эстрадная студия ”Кнопочки”
16:30 ETV+ финалисты TВ-шоу ”Bravo”
17:15 Duo ParaTain и DJ/MC Den Korabljoff
18:15 Artjom Savitski (Tallinn)
19:00 Avenue (Narva)
19:45 Приветственная речь руководства города
20:00 Mitya Fomin + drum show Beat brothers (Moskva)
21:00 DJ Kirill Clash (Moskva)
22:00 Конец мероприятия
День Ласнамяэ 2019 / Малая сцена (Морские ворота)
14.30 — Un Canto
15.20 — танцевальная студия ONYX
15.40 — ансамбль Terek
16.10 — 4/8 Dance studio
16.40 — Kreedo Dance
16.50 — танцевальная студия Focus
17.05 — Kreedo Dance
17.10 — Sakala Laululapsed
17.40 — танцевальная студия Mission 4
18.15 — танцевальная студия Avant
Олимпиакос - Краснодар прямая трансляция онлайн 21 августа 2019
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
Отшельники Лыковы: почему их 3 детей умерли одни за другим
Паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии во время тренировки