Сразу на двух сценах! Ласнамяэ отметит день рождения района большим фестивалем

На главной сцене выступят Артем Савицкий, группа ”AveNue” из Нарвы, дуэт ”Пара Тайн”, финалисты детского музыкального ТВ-шоу "BRAVO!", а также танцоры круизных кораблей Tallink покажут свою новую красочную шоу-программу. В 20.00 на главной сцене праздника выступит известный российский певец Митя Фомин, который исполнит свои популярные хиты. За музыкальное настроение будет отвечать приглашенный диджей из Москвы DJ Kirill Clash. Также, в первой половине дня, на малой сцене выступят детские вокально-танцевальные коллективы и DJ Dan Jeršov.

Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн отметил, что субботняя концертная программа разнообразнее и богаче, чем в прошлые годы, так что каждый сможет найти что-то интересное и подходящее для себя. ”Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей столицы и гостей города”, — добавил Вяэн.

В рамках мероприятия на территории Певческого поля будет работать большая улица еды, предлагающая гостям широкий выбор блюд и напитков уличной кухни –от кофе и мороженого до барбекю и закусок. Также на мероприятии пройдет большая ярмарка товаров и услуг. В парковой зоне со стороны Морских ворот будет выстроена большая детская зона с различными спортивными и развлекательными кружками по интересам и платным парком развлечений Tivoli.

Ведущие Дня Ласнамяэ — Артур Райдметс и Алар Хааг.