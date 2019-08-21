21.08.2019, 21:44

Сразу на двух сценах! Ласнамяэ отметит день рождения района большим фестивалем

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Lasnamäe päev lauluväljakul
Lasnamäe päev lauluväljakulFoto: Henri-Kristian Kirsip

В субботу, 24 августа, традиционно на Таллиннском певческом поле состоится большой концерт, посвященный Дню Ласнамяэ, на котором выступит бывший солист популярной в 90-х поп-группы ”Hi-Fi” Митя Фомин.

На главной сцене выступят Артем Савицкий, группа ”AveNue” из Нарвы, дуэт ”Пара Тайн”, финалисты детского музыкального ТВ-шоу "BRAVO!", а также танцоры круизных кораблей Tallink покажут свою новую красочную шоу-программу. В 20.00 на главной сцене праздника выступит известный российский певец Митя Фомин, который исполнит свои популярные хиты. За музыкальное настроение будет отвечать приглашенный диджей из Москвы DJ Kirill Clash. Также, в первой половине дня, на малой сцене выступят детские вокально-танцевальные коллективы и DJ Dan Jeršov.

Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн отметил, что субботняя концертная программа разнообразнее и богаче, чем в прошлые годы, так что каждый сможет найти что-то интересное и подходящее для себя. ”Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей столицы и гостей города”, — добавил Вяэн.

В рамках мероприятия на территории Певческого поля будет работать большая улица еды, предлагающая гостям широкий выбор блюд и напитков уличной кухни –от кофе и мороженого до барбекю и закусок. Также на мероприятии пройдет большая ярмарка товаров и услуг. В парковой зоне со стороны Морских ворот будет выстроена большая детская зона с различными спортивными и развлекательными кружками по интересам и платным парком развлечений Tivoli.

Ведущие Дня Ласнамяэ — Артур Райдметс и Алар Хааг.

Праздник начнется в 14.00 и продлится до 22.00, вход для всех бесплатный. Дополнительную информацию о программе Дня Ласнамяэ можно получить в Интернете на официальной страничке Facebook управы Ласнамяэ https://www.facebook.com/events/2266583173663911/

Программа дня

День Ласнамяэ 2019 / Большая сцена
15:00 Шоу-программа Tallink

15:15 Детская вокально-эстрадная студия ”Кнопочки”

15:45 Шоу-программа Tallink

16:00 Детская вокально-эстрадная студия ”Кнопочки”

16:30 ETV+ финалисты TВ-шоу ”Bravo”

17:15 Duo ParaTain и DJ/MC Den Korabljoff

18:15 Artjom Savitski (Tallinn)

19:00 Avenue (Narva)

19:45 Приветственная речь руководства города

20:00 Mitya Fomin + drum show Beat brothers (Moskva)

21:00 DJ Kirill Clash (Moskva)

22:00 Конец мероприятия

День Ласнамяэ 2019 / Малая сцена (Морские ворота)

14.30 — Un Canto

15.20 — танцевальная студия ONYX

15.40 — ансамбль Terek

16.10 — 4/8 Dance studio

16.40 — Kreedo Dance

16.50 — танцевальная студия Focus

17.05 — Kreedo Dance

17.10 — Sakala Laululapsed

17.40 — танцевальная студия Mission 4

18.15 — танцевальная студия Avant

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