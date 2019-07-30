"Сравнивать воюющую Украину с мирной Эстонией — некорректно". Цыбуленко согласен с Бабченко, что Кальюлайд не пример для Зеленского

"Я полностью согласен с Бабченко — в Украине уже шестой год идет война с РФ, что является не только моим мнением, но и четко зафиксировано в многочисленных официальных резолюциях ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ЕС, НАТО и других влиятельных международных организаций.

Сравнивать ситуацию в воюющей Украине и мирной Эстонии, как минимум, некорректно. Безусловно, президента Украины надо охранять.

Другой вопрос, что Зеленский нагло врал во время избирательной кампании и продолжает это делать сейчас. Например, он обещал, что никто не будет перекрывать дороги ради проезда его кортежа, в реальности кортежи Порошенко (Петр Порошенко — президент Украины с 2014 по 2019 год — прим.ред.) создавали куда меньше проблем, чем кортежи Зеленского".