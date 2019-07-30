30.07.2019, 15:51

"Сравнивать воюющую Украину с мирной Эстонией — некорректно". Цыбуленко согласен с Бабченко, что Кальюлайд не пример для Зеленского

"шестой год идет война"
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
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Evhen Tsybulenko
Evhen TsybulenkoFoto: Jaanus Lensment

Пост журналиста Аркадия Бабченко специально для RusDelfi прокомментировал юрист-международник Евген Цыбуленко.

Журналист Аркадий Бабченко обвинил президента Украины во лжи на странице в Facebook. Владимир Зеленский написал, что отдыхает на пляже в Одессе без охраны. Но, по словам Бабченко, это невозможно. "Охрана президента или первой леди воюющей страны — это естественное дело. Они обязаны это делать. Все это знают, все понимают".

Далее ему привели в пример президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая одна ездит на велосипеде. Бабченко считает, что данное сравнение недопустимо, так как Зеленский — президент воюющей страны.

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RusDelfi попросил прокомментировать эту ситуацию бывшего председателя Украинского землячества Эстонии, юриста-международника Евгена Цыбуленко.

"Я полностью согласен с Бабченко — в Украине уже шестой год идет война с РФ, что является не только моим мнением, но и четко зафиксировано в многочисленных официальных резолюциях ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ЕС, НАТО и других влиятельных международных организаций.

Сравнивать ситуацию в воюющей Украине и мирной Эстонии, как минимум, некорректно. Безусловно, президента Украины надо охранять.

Другой вопрос, что Зеленский нагло врал во время избирательной кампании и продолжает это делать сейчас. Например, он обещал, что никто не будет перекрывать дороги ради проезда его кортежа, в реальности кортежи Порошенко (Петр Порошенко — президент Украины с 2014 по 2019 год — прим.ред.) создавали куда меньше проблем, чем кортежи Зеленского".

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