Сравнение цен показало, что госучреждения Эстонии покупали маски втридорога

Анализ тысяч государственных закупок в разных странах Европы показал, что в то время как Эстония за одну маску FFP2 платила в среднем (медианная цена) 4,8 евро, Испания платила 2 евро, Италия 2,2 евро и Латвия 2,3 евро. Средняя стоимость маски FFP2 на выборку из 22 стран составила 3,27 евро.

Отвечающий за кризисные запасы министр Яак Ааб сказал, что, насколько ему известно, купленные для Эстонии маски такими дорогими не были. ”Весной мы покупали для государственных нужд маски FFP2 только в Китае, их стоимость была 1,6 долларов за штуку”, — заверил он.

Судя по всему, Aaб имеет в виду сделку с китайской компанией Jiangxi Shunkang Pharmaceutical Group. Эта сделка при расчетах Eesti Päevaleht была учтена.

Дело в том, что китайцы действительно могли продавать маски FFP2 так дешево, но издание собрало статистику со всей Эстонии, то есть учитывала также закупки, организованные больницами, другими госучреждениями и органами местного самоуправления, где в некоторых партиях цены на маски FFP2 составляли 5-6 евро. То есть медианное значение всех сделок — 4,8 евро.

”Если другие покупали намного дороже, то такая средняя цена в принципе возможна”, — прокомментировал Ааб.

”Во многом цена зависела от объемов, но, поскольку с приходом кризиса спрос был высоким, а предложение еще невелико, то цена зависела и от потребности конкретного государства, умения вести переговоры, наличия контактов. Кроме того, бывали случаи, когда другие просто перебивали цену”, — добавил Ааб.

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