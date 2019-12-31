"Sputnik Эстония" с 1 января приостанавливает работу из-за увольнения всех сотрудников

Ниже публикуем заявление пресс-службы МИА "Россия сегодня" в полном объеме:

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня" поддерживают своих сотрудников в этом решении.

К сожалению, опыт показывает, что, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе — реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным.

Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов — это работа в российском СМИ. Представитель ОБСЕ Арлем Дезир уже заявил, что расширение индивидуальных санкций ЕС против Дмитрия Киселева на все агентство и журналистов — большая проблема для свободы прессы.