"Sputnik Эстония" с 1 января приостанавливает работу из-за увольнения всех сотрудников(3)
Как заявили в МИА "Россия сегодня", из-за угрозы уголовного преследования работа редакции Sputnik Эстония приостановлена, но в будущем сайт продолжит работу.
Как заявили в МИА "Россия сегодня", из-за угрозы уголовного преследования работа редакции Sputnik Эстония приостановлена, но в будущем сайт продолжит работу.
Ниже публикуем заявление пресс-службы МИА "Россия сегодня" в полном объеме:
"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня" поддерживают своих сотрудников в этом решении.
К сожалению, опыт показывает, что, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе — реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным.
Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов — это работа в российском СМИ. Представитель ОБСЕ Арлем Дезир уже заявил, что расширение индивидуальных санкций ЕС против Дмитрия Киселева на все агентство и журналистов — большая проблема для свободы прессы.
Мы будем принимать все необходимые юридические и иные шаги для того, чтобы журналисты Sputnik смогли работать, не опасаясь уголовного преследования со стороны эстонских силовых структур.
Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу. Потребуется время, чтобы восстановить её в полном объёме.
Призываем все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии. Обращаемся, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, СЖР, Европарламенту, "Репортёрам без границ".
Благодарим журналистское сообщество, общественных деятелей, политиков и международные организации за поддержку коллег. Моральная поддержка очень важна сейчас и понадобится в будущем".
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