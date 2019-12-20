Спустя два дня после декабрьского шторма без электричества остаются 2300 домохозяйств

В общей сложности с вечера 18 декабря подача электроэнергии восстановлена для 48 000 клиентов. Большинство из оставшихся 2300 потребителей подключат к сети в течение пятницы, но отдельные неисправности придется устранять и на выходных, сообщили 19 декабря в Elektrilevi.

По словам главы сектора операций Elektrilevi Андреса Тыниссаара, декабрьский шторм был менее разрушительным, чем в октябре в Южной Эстонии, но охватил значительно большую территорию: "Ремонт ускоряется более равномерным распределением последствий по территории Эстонии, поскольку ремонтным бригадам приходится меньше ездить. Работы продолжались и днем, и ночью".

Он порекомендовал тем, кто планирует поездку на дачу, заранее проверить, есть ли там электричество: "Если электричества нет, сообщите об этом при первой возможности по телефону 1343. На небольших линиях могут быть неисправности, о которых нам неизвестно. Получив информацию, мы сможем быстро добавить их в план работ".