Спустя 200 лет молния вновь ударила в башню церкви Олевисте

В ночь на 16 июня 1820 года молния ударила в башню церкви Олевисте, вызвав самый крупный церковный пожар в истории Эстонии. Сегодня, спустя 200 лет, история повторилась. К счастью, с меньшими потерями.
Сторож церкви Олевисте рассказал, что молния ударила в шпиль башни чуть позже 6 утра — раздался сильный грохот, после чего отключились свет и интернет. Удар был настолько сильным, что радио усилитель перегорел, а от рутера шел запах паленой пластмассы.
Когда мужчина осмелился подняться на верх башни, то обнаружил на полу пожарную сигнализацию и куски настенных контактов. Радиопередатчики в башне работали, но сигнал не ловился.
В 1820 году церковь не отделалась так легко. После возникшего от удара молнии пожара от церкви остались одни голые стены. Внутри было уничтожено все: орган 1771 года, металлические вещи расплавились, каменные надгробия и колонны треснули, но зато чудом уцелела библиотека.
Вот как выглядела церковь после пожара:
Восстановлением церкви занимались Александр I и позже Николай I. Церковь открылась для богослужений спустя 20 лет — 16 июня 1840 года.
27 июля 1931 года молния вновь подожгла шпиль церкви. Огонь потушили, а церковь восстановили. Теперь высота башни от земли до конца шпиля составляет 123,7 м.
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
Дополнительные ограничения введут на выходных в РК из-за COVID-19
Доктор Мясников сказал, как лечить Covid-19 «бабушкиным» методом