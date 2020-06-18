Спустя 200 лет молния вновь ударила в башню церкви Олевисте

Сторож церкви Олевисте рассказал, что молния ударила в шпиль башни чуть позже 6 утра — раздался сильный грохот, после чего отключились свет и интернет. Удар был настолько сильным, что радио усилитель перегорел, а от рутера шел запах паленой пластмассы.

Когда мужчина осмелился подняться на верх башни, то обнаружил на полу пожарную сигнализацию и куски настенных контактов. Радиопередатчики в башне работали, но сигнал не ловился.

В 1820 году церковь не отделалась так легко. После возникшего от удара молнии пожара от церкви остались одни голые стены. Внутри было уничтожено все: орган 1771 года, металлические вещи расплавились, каменные надгробия и колонны треснули, но зато чудом уцелела библиотека.

Вот как выглядела церковь после пожара:

Foto: Eesti Filmiarhiiv

Восстановлением церкви занимались Александр I и позже Николай I. Церковь открылась для богослужений спустя 20 лет — 16 июня 1840 года.

27 июля 1931 года молния вновь подожгла шпиль церкви. Огонь потушили, а церковь восстановили. Теперь высота башни от земли до конца шпиля составляет 123,7 м.