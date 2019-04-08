Спустя 18 лет художественным руководителем Таллиннской филармонии вновь станет Тыну Кальюсте

"Я очень признателен, что музыканты Таллиннского камерного оркестра позвали меня обратно. На протяжении времени наше сотрудничество оставалось непрерывным, менялись лишь его формы. Осенью будет представлена новая серия концертов, которая состоится во вновь построенном концертном зале Эстонской академии музыки и театра", — сказал Тыну Кальюсте.

В периоды с 1993-1995 и 1996-2001 годы Таллиннский камерный оркестр действовал под управлением Тыну Кальюсте и их совместная плодотворная деятельность продолжалась все последующие годы. Кальюсте является основателем Таллиннского камерного оркестра, вместе с ним оркестр удостоился самого высокого призвания и дал самые значимые концерты.

"Берлинский Концертхаус, Карнеги-холл, Парижская филармония — всего лишь некоторые из известных концертных площадок на которых оркестр выступал под управлением Кальюсте. Также оркестр участвовал в звукозаписи авторской пластинки Арво Пярта "Adam’s Lament", принёсшей в 2014 году Тыну Кальюсте премию Грэмми", — отметила директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс.

Тыну Кальюсте — международно признанный дирижер, профессор Эстонской академии музыки и театра, интеллектуал, чьи злободневные мысли и поступки привлекают внимание общественного мнения.

1 сентября 2019 года Тыну Кльюсте займет должность главного дирижёра Таллиннского камерного оркестра и художественного руководителя Таллиннской филармонии сроком на пять лет. Кальюсте передаст должность Ристо Йоост.