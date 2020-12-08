Справится и семейный врач: изобретение ученых ТТУ может упростить быстрый тест на COVID-19

Ученые использовали так называемую технологию молекулярного импринтирования, которая позволяет создавать отпечатки молекул на полимерных материалах, сообщает "Актуальная камера".

Весь процесс тестирования занимает всего около 15 минут. Мазок, взятый из носоглотки, помещают в специальную жидкость, в которую затем опускают и сенсор. Затем сенсор вставляют в небольшой прибор потенциостат, которым можно управлять с планшета или мобильного телефона. Он показывает не только наличие, но и концентрацию белка в пробе.

Нынешние ПЦР-тесты делать этого не умеют. По словам Виталия Сырицкого, исследования на эту тему еще не завершены, но, по всей видимости, разработка позволит врачам прогнозировать возможные осложнения: чем больше вирусного белка в пробе, тем тяжелее будет протекать заболевание у пациента.

В настоящее время готов работающий прототип. Предполагается, что, если дойдет до массового производства, такие анализы будет проводить семейный врач.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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