Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе

На юбилейном саммите НАТО, проходившем в Лондоне 3-4 декабря, эстонский министр обороны Юри Луйк назвал Россию серьезной угрозой для безопасности, заявив, что только Североатлантический альянс может сдержать российскую агрессию против соседей. Опасения эстонских политиков растут, особенно с учетом неопределенности в ключевом для страны вопросе: Москва и Таллин до сих пор не могут ратифицировать договор о границе.

О том, что мешает двум странам договориться, DW расспросила эстонских, российских и немецких историков. По их оценкам, одно из главных препятствий — разное отношение Эстонии и России к Тартускому мирному договору от 1920 года.

Тартуский мирных договор и его значение сегодня

Сто лет назад, 4 декабря 1919 года, между Советской Россией и Эстонией начались мирные переговоры, по итогам которых Эстония получила независимость, а также территории, входящие сейчас в состав РФ — часть Ленинградской области и Печорский край. По словам директора фонда "Историческая память", научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова, Тартуский мирный договор предполагает территориальные претензии к РФ со стороны Эстонии. Поэтому в России этот документ считают недействующим.

Но в территориях ли вопрос? По мнению доктора исторических наук из Института Норд-Ост при Гамбургском университете Давида Феста (David Feest), истинная причина разного отношения Москвы и Таллина к Тартускому мирному договору кроется в другом.