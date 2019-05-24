Спортивно-благотворительное мероприятие Worldman Games — помогите спасти двух детей от жизни в инвалидном кресле!

Участие в соревновании стоит всего лишь 5 евро и выше. Участник сам решает, сколько он хочет заплатить. 50% от платы за участие перечисляется на пожертвование детям.

Worldman Games — это захватывающие соревнования для всех любителей спорта и активного образа жизнь. Участники будут одновременно участвовать в соревнованиях по Берпи. Возрастных ограничений в соревнованиях нет.

Все участники начинают упражнение в одно время и делают его до тех пор, пока не останется один самый выносливый участник! Только тогда определится победитель, который получает денежный призовой фонд, который состоит из платы за участие.

Денежные призы получают двое победителей — лучший мужчина и лучшая девушка. Также все участники без исключения получают призы и подарки от спонсоров и партнеров.

Неважно, спортсмен ты или нет, молодой, взрослый, ребенок — мероприятие подходит абсолютно всем. Также могут прийти зрители и понаблюдать бесплатно.

Регистрация начинается с 12:00-13:00 и в 13:30 начинается мероприятие. На месте можно будет сделать отдельное пожертвование детям.