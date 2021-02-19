19.02.2021, 21:23

Спорт, СПА, образование и развлечения: правительство подробно рассказало, какие ограничения действуют с понедельника

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Aastavahetus vanalinnas
Aastavahetus vanalinnasFoto: Priit Simson

Правительство утвердило сегодня на электронном заседании меры, необходимые для обуздания распространения коронавируса, которые начнут действовать в понедельник.

Образование

В промежутке c 1 по 7 марта в зданиях общеобразовательных школ обычная учебная работа продолжится только для 1–4 классов. Для учащихся других классов в этот период учебной работы на месте проходить не будет, они не могут находиться и передвигаться в зданиях школ.

В виде исключения приходить в школу можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях, которые, с точки зрения учителя, нужны для достижения результатов учебы, участвуют в практических занятиях, экзаменах, тестах или олимпиадах. Также ограничение не распространяется на общеобразовательные школы, в которых большинство учащихся пользуются специальными вспомогательными устугами, и на занятия людей с особыми потребностями.

Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации, молодежная работа и спорт

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В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта групповые занятия и тренировки не разрешены. Разрешено заниматься и тренироваться по одиночке или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке, соблюдая с другими людьми дистанцию не менее двух метров. В спортивных дисциплинах, которые рассматриваются как индивидуальный спорт, например, в теннисе, разрешены также парные игры.

Помещения нельзя заполнять больше, чем на 50%, общее число присутствующих не должно превышать 200. Например, это означает, что в одном большом помещении, соблюдая дистанцию минимум в два метра, индивидуально или в парах заниматься спортом или деятельностью по интересам могут максимально 200 человек, если требование заполнять помещения не более, чем наполовину, это позволяет.

Вне помещений в силе остается правило, согласно которому заниматься спортом, тренировками, молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, а также повышать квалификацию можно в группах до 50 человек (включая руководителя), которые не должны пересекаться между собой. В качестве нового требования вводится предел, согласно которому вне помещений общее количество присутствующих не должно превышать 250 человек.

Ограничения не распространяются на детей из одной группы детского сада, которые ежедневно проводят время вместе, на учеников, которым разрешено учиться в помещении школы и которые учатся в одном классе. Также ограничение не касается профессиональных занятий спортом и занятий для людей с особыми потребностями.

Бани, СПА, бассейны, водные центры

В предназначенных для публичного пользования банях, СПА, бассейнах и водных центрах с понедельника находиться как правило нельзя. Целью этого ограничения является уменьшить контакты с учетом того, что в этих местах большинство видов деятельности не позволяет носить маску и придерживаться дистанции в два метра. Учитывается также то обстоятельство, что популярность СПА и водных центров возрастает в период каникул, что, в свою очередь, увеличивает риск распространения коронавируса.

В этих заведениях разрешено с понедельника продолжать оказывать услуги, например, парикмахерских и маникюрных салонов, услуги по размещению и услуги общественного питания с соблюдением правил, действующих для мест такого типа. Разрешено использовать внутренние бассейны для индивидуального плавания.

Ограничение не распространяется на спортивную деятельность в рамках соревновательной системы спортивных союзов, в том числе на кандидатов и членов взрослой и молодежной сборной Эстонии, на игроков высшей и первой лиги, а также на людей с особыми потребностями.

Общепит

В заведениях общепита со следующей недели начнет действовать правило 50-процентной заполняемости. Это значит, что в залах обслуживания заведений общественного питания может быть заполнено до 50% предназначенной для клиентов площади. Кроме того, следует следить, чтобы между компаниями, сидящими за столами, расстояние было не менее двух метров. Целью нововведения является обеспечить, чтобы сидящие за разными столами люди не пересекались между собой, клиенты были как можно более рассеяны по помещению и могли безопасно находиться в заведении общепита.

Другие правила, действующие для сферы общепита, не изменились. По-прежнему находиться и передвигаться вместе по залу могут не более шести человек, дистанция между ними и другими клиентами должна быть не менее двух метров. Это ограничение не распространяется на семьи.

Публичные собрания и богослужения

Публичные собрания и богослужения в помещениях без стационарных посадочных мест разрешены при условии соблюдения требования 50-процентной заполняемости. В этом случае вместо прежних 250 в собрании могут участвовать максимум 200 человек. Вне помещения вместо прежних 500 человек в мероприятии может участвовать до 250 человек, которые должны находиться на расстоянии друг от друга.

Нововведения не касаются мероприятий, которые проходят в помещениях со стационарными посадочными местами, например, в кинотеатре, театре или концертном зале.

Сфера развлечений

Те же правила, то есть 50-процентная заполняемость, максимальное число участников – 200 человек в помещениях и 250 вне помещений – действуют также в местах сферы развлечений и во время проведения развлекательных мероприятий. Вне помещений понятие услуги развлекательной сферы распространяется на различные виды деятельности. Например, на поход или посещение бани-бочки. Во время этих видов деятельности также необходимо поддерживать дистанцию между участниками.

Правительство ввело дополнительные меры, поскольку коронавирус распространяется повсюду в Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока. За последнюю неделю рост заболеваемости составил 21,2 процента, также на 12 процентов выросло число госпитализированных. Целью дополнительных мер является более эффективно уменьшить контакты между людьми, избежать скопления людей и вызванного этим распространения вируса.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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