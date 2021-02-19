Спорт, СПА, образование и развлечения: правительство подробно рассказало, какие ограничения действуют с понедельника

Образование

В промежутке c 1 по 7 марта в зданиях общеобразовательных школ обычная учебная работа продолжится только для 1–4 классов. Для учащихся других классов в этот период учебной работы на месте проходить не будет, они не могут находиться и передвигаться в зданиях школ.

В виде исключения приходить в школу можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях, которые, с точки зрения учителя, нужны для достижения результатов учебы, участвуют в практических занятиях, экзаменах, тестах или олимпиадах. Также ограничение не распространяется на общеобразовательные школы, в которых большинство учащихся пользуются специальными вспомогательными устугами, и на занятия людей с особыми потребностями.

Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации, молодежная работа и спорт

В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта групповые занятия и тренировки не разрешены. Разрешено заниматься и тренироваться по одиночке или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке, соблюдая с другими людьми дистанцию не менее двух метров. В спортивных дисциплинах, которые рассматриваются как индивидуальный спорт, например, в теннисе, разрешены также парные игры.

Помещения нельзя заполнять больше, чем на 50%, общее число присутствующих не должно превышать 200. Например, это означает, что в одном большом помещении, соблюдая дистанцию минимум в два метра, индивидуально или в парах заниматься спортом или деятельностью по интересам могут максимально 200 человек, если требование заполнять помещения не более, чем наполовину, это позволяет.

Вне помещений в силе остается правило, согласно которому заниматься спортом, тренировками, молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, а также повышать квалификацию можно в группах до 50 человек (включая руководителя), которые не должны пересекаться между собой. В качестве нового требования вводится предел, согласно которому вне помещений общее количество присутствующих не должно превышать 250 человек.