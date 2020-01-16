16.01.2020, 18:36

Спорт, образование, дороги: Мустамяэ в этом году запускает ряд интересных проектов


EST
Спорт, образование, дороги: Мустамяэ в этом году запускает ряд интересных проектов
Фото: управа Мустамяэ

Вечером 15 января представители квартирных товариществ района собрались на 4-м этаже в зале заседаний Культурного центра ”Кая”, чтобы обсудить деятельность прошедшего года и заглянуть в будущее. Планы района на этот год представил старейшина района Лаури Лаатс.

”2020 год принесет Мустамяэ много работы и интересных проектов”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс и добавил: ”Несомненно, сотрудничество с нашими квартирными товариществами играет важную роль во всех этих работах и разработках, особенно, в вопросах благоустройства района. Приятно, что это сотрудничество проходит гладко и с годами становится только лучше. В том, чтобы так продолжалось и дальше, несомненно, большую роль играют наши традиционные ежемесячные круглые столы квартирных товариществ”.

Основной фокус сегодняшней встречи был направлен, конечно же, на планы на 2020 год, которые также были представлены на встрече старейшиной района.

”Мустамяэ в этом году запускает ряд проектов, самым масштабным из которых является полная реконструкция парка Мянни, которую мы надеялись запустить уже осенью 2019 года, но жизнь внесла свои коррективы. В этом году работы начнутся, и парк Мянни должен быть завершен в 2021 году. Согласно всем ожиданиям, в конце марта мы откроем новое парковочное и коммерческое здание в Мустамяэ по адресу ул. А. Х. Таамсааре теэ, 92, что означает, среди прочего, что мы получим около 530 дополнительных парковочных мест.

Мустамяэские школы приводятся в порядок. 6 января Таллиннская немецкая гимназия полным составом переехала в полностью отремонтированное новое школьное здание, и я рад сообщить, что уже в феврале мы начнем полную реконструкцию Таллиннской гимназии Артэ (ул. Вильде теэ, 62). Общая стоимость полной реновации здания гимназии Арте составляет 14,5 млн., к этому году выделено 7,7 млн., строительные работы должны быть завершены 2021 году. Изначально мы планировали полную реконструкцию и здания Мустамяеского дома детского творческого (ул. Вильде теэ, 54), но после тщательного обсуждения мы пришли к выводу, что учителя и ученики МДДТ заслуживают совершенно нового и современного здания. Мы начнем проектирование в этом году, а строительство начнется в 2021 году.

Касательно спортивных сооружений и игровых площадок я хотел бы отметить, что в 2020 году мы построим новый, современно оборудованный стадион по адресу ул. Вильде теэ, 120, который останется в общественном использовании, то есть им смогут пользоваться все мустамяэкие любители спорта и здорового образа жизни. Мы могли объявить стадион Мустамяэской гуманитарной гимназии готовым на 90% уже в 2019 году, установка тартанового покрытия на беговых дорожках будет произведена весной. Новый стадион будет открыт в 2020 году и по адресу ул. Таллинна, 53. Средняя школа.

Мы построим новую игровую площадку по адресу ул. Акадеэмия теэ, 30, где будет как зона с атрибутикой для маленьких детей, так и возможности для игр с мячом и других ирг для более взрослых. Также по адресу ул. Акадеэмия теэ, 56 появится предусмотренная для разных возрастных групп игровая площадка. В дополнение к строительству новых игровых площадок в бюджете запланировано более 70 000 € для технического обслуживания существующих площадок — как гласит старая поговорка — все, что движется, изнашивается. Мы подготавливаем проект оздоровительных маршрутов в лесопарке Сютисте, и в 2021 году оздоровительные тропы будут построены.

И в этом году мы обязательно разместим новые тренажеры на свежем воздухе в городском пространстве, а также позаботимся о том, чтобы они были целые и исправные — на радость всем заботящимся о своем здоровье мустамяэсцам. Новый каток в Мустамяэ (ул. Вильде теэ, 69) конечно будет убран к наступлению весны, но это не значит, что там нечем будет заняться, напротив, наши любители волейбола и баскетбола снова получат доступ к зоне, где сейчас расположен каток, так что спортивный парк Вильде заслуживает внимания круглый год! Также, забегая вперед, следует отметить, что в 2020 году каток откроется уже 1 декабря. Разумеется, мы продолжим по старому курсу обслуживание высоких насаждений в Мустамяэ, проведем обслуживание и ремонт городского инвентаря, в этом году район также получит 80 новых скамеек и мусорных баков.

Дороги и улицы Мустамяэ также будут приведены в порядок в этом году. Основные ремонтные работы включают реконструкцию улиц Рая и Мяэпеалсе, которая начнется весной, общая стоимость проекта составляет около 1 000 000 €, а также участок улицы Таммсааре теэ в промежутке между домами 57–73, что также должно решить тамошние проблемы с тротуарами и парковкой; на проект было выделено 300 000 €. Планируется построить пешеходную дорожку по адресу ул. Эхитаяте теэ, 50, ориентировочная стоимость составит 200 000 €. Мы продолжаем реконструкцию внутриквартальных дорог Мустамяэ, ориентировочная стоимость работ составляет 1 100 000 €, что означает, что в этом году также будет выделена значительная сумма на ремонт дорог в Мустамяэ”.

На первом в этом году круглом столе квартирных товариществ Мустамяэ хватило тем для обсуждения почти на три часа.

Читайте также: