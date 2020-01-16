Спорт, образование, дороги: Мустамяэ в этом году запускает ряд интересных проектов

Мустамяэские школы приводятся в порядок. 6 января Таллиннская немецкая гимназия полным составом переехала в полностью отремонтированное новое школьное здание, и я рад сообщить, что уже в феврале мы начнем полную реконструкцию Таллиннской гимназии Артэ (ул. Вильде теэ, 62). Общая стоимость полной реновации здания гимназии Арте составляет 14,5 млн., к этому году выделено 7,7 млн., строительные работы должны быть завершены 2021 году. Изначально мы планировали полную реконструкцию и здания Мустамяеского дома детского творческого (ул. Вильде теэ, 54), но после тщательного обсуждения мы пришли к выводу, что учителя и ученики МДДТ заслуживают совершенно нового и современного здания. Мы начнем проектирование в этом году, а строительство начнется в 2021 году.
Касательно спортивных сооружений и игровых площадок я хотел бы отметить, что в 2020 году мы построим новый, современно оборудованный стадион по адресу ул. Вильде теэ, 120, который останется в общественном использовании, то есть им смогут пользоваться все мустамяэкие любители спорта и здорового образа жизни. Мы могли объявить стадион Мустамяэской гуманитарной гимназии готовым на 90% уже в 2019 году, установка тартанового покрытия на беговых дорожках будет произведена весной. Новый стадион будет открыт в 2020 году и по адресу ул. Таллинна, 53. Средняя школа.
Мы построим новую игровую площадку по адресу ул. Акадеэмия теэ, 30, где будет как зона с атрибутикой для маленьких детей, так и возможности для игр с мячом и других ирг для более взрослых. Также по адресу ул. Акадеэмия теэ, 56 появится предусмотренная для разных возрастных групп игровая площадка. В дополнение к строительству новых игровых площадок в бюджете запланировано более 70 000 € для технического обслуживания существующих площадок — как гласит старая поговорка — все, что движется, изнашивается. Мы подготавливаем проект оздоровительных маршрутов в лесопарке Сютисте, и в 2021 году оздоровительные тропы будут построены.
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