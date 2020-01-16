Спорт, образование, дороги: Мустамяэ в этом году запускает ряд интересных проектов

”2020 год принесет Мустамяэ много работы и интересных проектов”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс и добавил: ”Несомненно, сотрудничество с нашими квартирными товариществами играет важную роль во всех этих работах и разработках, особенно, в вопросах благоустройства района. Приятно, что это сотрудничество проходит гладко и с годами становится только лучше. В том, чтобы так продолжалось и дальше, несомненно, большую роль играют наши традиционные ежемесячные круглые столы квартирных товариществ”.

Основной фокус сегодняшней встречи был направлен, конечно же, на планы на 2020 год, которые также были представлены на встрече старейшиной района.

”Мустамяэ в этом году запускает ряд проектов, самым масштабным из которых является полная реконструкция парка Мянни, которую мы надеялись запустить уже осенью 2019 года, но жизнь внесла свои коррективы. В этом году работы начнутся, и парк Мянни должен быть завершен в 2021 году. Согласно всем ожиданиям, в конце марта мы откроем новое парковочное и коммерческое здание в Мустамяэ по адресу ул. А. Х. Таамсааре теэ, 92, что означает, среди прочего, что мы получим около 530 дополнительных парковочных мест.