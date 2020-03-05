Спорить надо уметь! Понаблюдайте за профессионалами на пятом международном турнире по дебатам на русском языке

От обычных дискуссионных клубов отличаются тем, что участники отстаивают не свою личную позицию, а ту, которая выпала им по жребию-так формируется умение беспристрастно анализировать события, опираясь лишь на логику, а не на субъективные суждения. Конструктивная дискуссия по важным вопросам.

Дискуссию как таковую часто недооценивают — потому что редко ее видят, всё чаще

сталкиваясь с банальным спором, где, конечно, чаще рождается не истина, а конфликт. Если вы никогда не сталкивались с дебатами, то это огромная пища для размышлений каждому

человеку, кто придет. В дебатах участники атакуют сами идеи, а не личность оппонента, и

делают это не отклоняясь от темы. Мы уверены, что те, кто придут посмотреть на

полуфинальные и финальные игры, точно не пожалеют об этом, и, возможно, даже захотят

присоединиться к нашему сообществу.

Подобный турнир — это возможность увидеть действительно конструктивную дискуссию по

важным вопросам.

Всех заинтересованных приглашают в Таллиннский технический университет, в ближайшие выходные марта. Финал состоится 8 марта в 16.30 в здании TalTech, корпус SOC, факультет экономики, аудитория 209.

Турнир организован Клубом дебатов ТТУ. Турнир поддерживают Эстонское общество

дебатов, Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Таллинсская городская

канцелярия, Таллиннский технический университет и студенческий совет TalTech.

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