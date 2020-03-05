05.03.2020, 21:55

Спорить надо уметь! Понаблюдайте за профессионалами на пятом международном турнире по дебатам на русском языке


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Tallinna Tehnikaülikool, TalTech saab uue professuuri
Tallinna Tehnikaülikool, TalTech saab uue professuuriFoto: Ilmar Saabas

7 и 8 марта в стенах Таллиннского технического университета пройдет международный турнир по дебатам на русском языке — Таллиннский открытый кубок 2020. Вход для зрителей свободный.

Таллиннский кубок вновь станет самым масштабным мероприятием в русскоязычном
направлении общества дебатов Эстонии. В турнире примут участие более ста человек не только из нашей страны, но и из стран ближнего зарубежья, таких как Россия, Украина, Беларуссия. С каждым город мероприятие расширят свои границы, принимая участников и из новых стран: Литва, Латвия, Казахстан.

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Дебаты — это состязание, подразумевающее дискуссию на актуальную тему с наличием четких правил. Участники обсуждают спорные темы, по которым нет и не может быть единой точки зрения. Темы затрагивают самые различные области знания: от актуальных
общественнополитических до ”вечных” морально-философских проблем. Дебаты проходят по
определенному регламенту: есть две стороны — ”за” и ”против”, определенный порядок
выступлений и роли спикеров, объективный судья, который решает, кто лучше объяснил свою
позицию и, конечно, поддержка зрителей.

От обычных дискуссионных клубов отличаются тем, что участники отстаивают не свою личную позицию, а ту, которая выпала им по жребию-так формируется умение беспристрастно анализировать события, опираясь лишь на логику, а не на субъективные суждения. Конструктивная дискуссия по важным вопросам.

Дискуссию как таковую часто недооценивают — потому что редко ее видят, всё чаще
сталкиваясь с банальным спором, где, конечно, чаще рождается не истина, а конфликт. Если вы никогда не сталкивались с дебатами, то это огромная пища для размышлений каждому
человеку, кто придет. В дебатах участники атакуют сами идеи, а не личность оппонента, и
делают это не отклоняясь от темы. Мы уверены, что те, кто придут посмотреть на
полуфинальные и финальные игры, точно не пожалеют об этом, и, возможно, даже захотят
присоединиться к нашему сообществу.

Подобный турнир — это возможность увидеть действительно конструктивную дискуссию по
важным вопросам.

Всех заинтересованных приглашают в Таллиннский технический университет, в ближайшие выходные марта. Финал состоится 8 марта в 16.30 в здании TalTech, корпус SOC, факультет экономики, аудитория 209.

Турнир организован Клубом дебатов ТТУ. Турнир поддерживают Эстонское общество
дебатов, Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Таллинсская городская
канцелярия, Таллиннский технический университет и студенческий совет TalTech.

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