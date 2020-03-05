Спорить надо уметь! Понаблюдайте за профессионалами на пятом международном турнире по дебатам на русском языке

От обычных дискуссионных клубов отличаются тем, что участники отстаивают не свою личную позицию, а ту, которая выпала им по жребию-так формируется умение беспристрастно анализировать события, опираясь лишь на логику, а не на субъективные суждения. Конструктивная дискуссия по важным вопросам.
Дискуссию как таковую часто недооценивают — потому что редко ее видят, всё чаще
сталкиваясь с банальным спором, где, конечно, чаще рождается не истина, а конфликт. Если вы никогда не сталкивались с дебатами, то это огромная пища для размышлений каждому
человеку, кто придет. В дебатах участники атакуют сами идеи, а не личность оппонента, и
делают это не отклоняясь от темы. Мы уверены, что те, кто придут посмотреть на
полуфинальные и финальные игры, точно не пожалеют об этом, и, возможно, даже захотят
присоединиться к нашему сообществу.
Подобный турнир — это возможность увидеть действительно конструктивную дискуссию по
важным вопросам.
Всех заинтересованных приглашают в Таллиннский технический университет, в ближайшие выходные марта. Финал состоится 8 марта в 16.30 в здании TalTech, корпус SOC, факультет экономики, аудитория 209.
Турнир организован Клубом дебатов ТТУ. Турнир поддерживают Эстонское общество
дебатов, Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Таллинсская городская
канцелярия, Таллиннский технический университет и студенческий совет TalTech.
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