Спор вокруг 26-миллионного наследства известного бизнесмена накаляется. Объявилось сомнительное завещание

После внезапной смерти Хейнсаара его имущество унаследовали дочери Мария, Элиза и Анете. Но молодым девушкам и сожительнице их отца Марге Софии Викелберг приходится уже долгое время бороться из-за наследства, так как бизнес-партнер покойного Маури Мийдла требует свою долю. При этом стороны мало что разглашают о конфликте.

Как Delfi писал в 2019 году, после смерти Хейнсаара (он врезался на ”дороге смерти” в Латвии, шоссе Рига-Лиепая в груженный силосом трактор) его вдове и дочерям в наследство остался бизнес, роскошная вилла на 1400 квадратных метров на полуострове Виймси, полный гараж уникальных автомобилей, но еще и странное обвинение в ростовщичестве.

Priit Simson

С обвинением выступил бизнес-партнер покойного Маури Мийдла, который подал в суд на семейный бизнес Хейнсара с требованием о частичном аннулировании кредитных договоров и выплате более чем 700 000 евро.

В 2008 году их совместная фирма M&M Vara приобрела у Урмаса Сыырумаа недвижимость, для чего был взят кредит как в банке, так и в фирме Хейнсара Mave Varahaldus. В иске написано, что если в 2009-2010 гг процент по предоставленному Mave Varahaldus фирме M&M Vara кредиту составлял 3% в год, то в 2013 году — когда еще Хейнсар был жив — процент задним числом вырос до 25%. Также в договор была добавлена крупная сумма штрафа за неуплату кредита.

В суде Мийлда утверждал, что кредитные условия фирмы Хейнсара противоречат добрым традициям, в связи с чем Mave Varahaldus должна выплатить M&M определенную сумму.

За несколько лет суды вынесли различные решения по спорам о наследстве, которые немного проливают свет на их суть. В постановлении Таллиннского окружного суда от есть интересный факт: Хейнсаар оставил после себя наследство стоимостью почти в 26 млн евро, в том числе 8 фирм и коллекцию ретро-автомобилей. Например, среди них был лимузин ЗИЛ-41045, на котором ездил сам Михаил Горбачев.

Erakogu

Таинственное завещание



Из другого постановления, выданного Таллиннским окружным судом весной этого года, выяснилось, что Хейнсаар еще в 1988 году, когда ему было всего 23 года и он не имел дочерей, оформил завещание, которым назначил назначил своим наследником одного мужчину по имени Андрес.

Значит после смерти Хейнсаара половина его общей с Мийдла фирмы должна была достаться этому Андресу, но он отказался от права наследования и все наследство перешло к дочерям покойного, согласно закону.

Мийдла же в суде утверждал, что Андрес отказался от своей доли, получив взамен 50 000 евро наличными. Мийдла истолковал это как сделку отчуждения и потребовал ее отменить, чтобы он сам смог воспользоваться преимущественным правом покупки доли Андреса.

Наследники рьяно противились требованию Мийдла. По их словам, раз Андрес не унаследовал никакого имущества, то ему было нечего отчуждать, а документ 1988 года был якобы не завещанием, а договором залога.

Во всяком случае ходатайство Мийдла Таллиннский окружной суд на рассмотрение не принял. Его жалоба также была отклонена.

Винкелберг подтвердила Eesti Ekspress, что на сегодняшний день оставленное Хейнсааром наследство разделено.

Однако в конце ноября в Харьюском уездом суде пройдет очередное заседание, на котором фирма M&M Vara, где Мийдла имеет долю, будет ходатайствовать о взыскании с трех дочерей Хенсаара полученного без законных оснований и пени.

Дочерям и вдове покойного судебные разбирательства крайне неприятны. Они пытаются избежать всяческого очернения, так как верят, что наследие отца стоит большего. В январе исполнится пять лет с момента трагического ДТП.