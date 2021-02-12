Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалобу родителей отклонил и окружной суд
Таллиннский окружной суд в пятницу не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение, пишет rus.err.ee.
Таллиннский окружной суд в пятницу не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение, пишет rus.err.ee.
Постановлением от 12 февраля Таллиннский окружной суд отклонил апелляционные жалобы родителей учеников и оставил в силе решение административного суда от 19 августа 2020 года.
В законную силу решение окружного суда не вступило — до 15 марта его можно обжаловать в Государственном суде.
В конце ноября 2019 года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой.
Председатель попечительского совета Кейлаской основной школы с русским языком обучения Оксана Пост и еще несколько родителей оспорили это решение в суде. Таллиннский административный суд 19 августа 2020 года не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Умирающий от COVID мужчина шокировал родных последними словами
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Понаблюдайте: это может быть симптомом коронавируса
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов