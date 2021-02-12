12.02.2021, 21:30

Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалобу родителей отклонил и окружной суд


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Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалобу родителей отклонил и окружной суд
Foto: Andres Putting

Таллиннский окружной суд в пятницу не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение, пишет rus.err.ee.

Постановлением от 12 февраля Таллиннский окружной суд отклонил апелляционные жалобы родителей учеников и оставил в силе решение административного суда от 19 августа 2020 года.

В законную силу решение окружного суда не вступило — до 15 марта его можно обжаловать в Государственном суде.

В конце ноября 2019 года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой.

Председатель попечительского совета Кейлаской основной школы с русским языком обучения Оксана Пост и еще несколько родителей оспорили это решение в суде. Таллиннский административный суд 19 августа 2020 года не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение.

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