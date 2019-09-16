Спор Кальюлайд и Рийгикогу будет рассмотрен судом в октябре

Пресс-секретарь Госсуда Сузанн Киви сообщила порталу ERR, что суд попросил канцелярию президента уточнить суть жалобы и, по всей видимости, делопроизводство будет письменным.

Президент и Рийгикогу спорят о том, противоречит ли Конституции закон, дающий Силам обороны расширенные права на ведение тайной слежки.

Закон был принят 20 февраля прежним составом Рийгикогу, но президент его не провозгласила и отправила обратно в парламент.

29 мая новый состав парламента снова принял закон в неизмененном виде, и 14 июня Керсти Кальюлайд заявила, что намерена оспорить его в Госсуде.