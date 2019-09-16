16.09.2019, 21:59

Спор Кальюлайд и Рийгикогу будет рассмотрен судом в октябре

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rus.delfi.ee
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Riigikohtus
RiigikohtusFoto: Tanel Meos

Рассмотрение спора между президентом Керсти Кальюлайд и парламентом в Государственном суде начнется 8 октября, передает rus.err.ee.

Пресс-секретарь Госсуда Сузанн Киви сообщила порталу ERR, что суд попросил канцелярию президента уточнить суть жалобы и, по всей видимости, делопроизводство будет письменным.
Президент и Рийгикогу спорят о том, противоречит ли Конституции закон, дающий Силам обороны расширенные права на ведение тайной слежки.

Закон был принят 20 февраля прежним составом Рийгикогу, но президент его не провозгласила и отправила обратно в парламент.

29 мая новый состав парламента снова принял закон в неизмененном виде, и 14 июня Керсти Кальюлайд заявила, что намерена оспорить его в Госсуде.

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