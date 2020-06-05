Сплошное тестирование в Вируской тюрьме выявило еще одного инфицированного

В Вируской тюрьме проведено сплошное тестирование на коронавирус, все анализы заключенных дали отрицательный результат.
Вчера Вируская тюрьма сообщила, что у одного из сотрудников учреждения, который в последний раз приходил на работу 8 дней назад, обнаружили коронавирусную инфекцию. Ввиду этого было проведено тестирование 172 заключенных и 37 работников тюрьмы.
Выяснилось, что инфицирован еще один сотрудник исправительного учреждения. Анализы всех заключенные, к счастью, дали отрицательный результат.
"Медицинская служба тюрьмы следит за здоровьем всех контактировавших с больным лиц", — пояснил пресс-секретарь тюрьмы.
Коронавирус был выявлен у еще одного сотрудника Вируской тюрьмы 16 апреля. В том случае речь шла о человеке, который последний раз появлялся на работе 27 марта и после этого работал из дома. Сейчас он выздоровел.
Положительные тесты на коронавирус были также у сотрудника Тартуской тюрьмы и одного курсанта колледжа юстиции Академии внутренней защиты, они тоже уже здоровы.
В тюрьмах Эстонии находятся примерно тысяча заключенных, которые по своему возрасту или состоянию здоровья находятся в группе риска (COVID-19).
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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