Сплошное тестирование в Вируской тюрьме выявило еще одного инфицированного

Вчера Вируская тюрьма сообщила, что у одного из сотрудников учреждения, который в последний раз приходил на работу 8 дней назад, обнаружили коронавирусную инфекцию. Ввиду этого было проведено тестирование 172 заключенных и 37 работников тюрьмы.

Выяснилось, что инфицирован еще один сотрудник исправительного учреждения. Анализы всех заключенные, к счастью, дали отрицательный результат.

"Медицинская служба тюрьмы следит за здоровьем всех контактировавших с больным лиц", — пояснил пресс-секретарь тюрьмы.

Коронавирус был выявлен у еще одного сотрудника Вируской тюрьмы 16 апреля. В том случае речь шла о человеке, который последний раз появлялся на работе 27 марта и после этого работал из дома. Сейчас он выздоровел.

Положительные тесты на коронавирус были также у сотрудника Тартуской тюрьмы и одного курсанта колледжа юстиции Академии внутренней защиты, они тоже уже здоровы.

В тюрьмах Эстонии находятся примерно тысяча заключенных, которые по своему возрасту или состоянию здоровья находятся в группе риска (COVID-19).

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!