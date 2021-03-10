10.03.2021, 21:22

Сплошное тестирование на COVID-19 в Центре здоровья Кивиыли принесло ошарашивающий результат

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Александер Пихлак
EST 4
Сплошное тестирование на COVID-19 в Центре здоровья Кивиыли принесло ошарашивающий результат
Kiviõli tervisekeskus

Пару недель назад в центре здоровья Кивиыли были выявлены несколько заболевших COVID-19. В минувшую пятницу, когда стали делать там немногочисленным желающим вторую дозу прививки, то провели сплошное тестирование. Результат — 72 инфицированных.

По словам руководителя волости Люганузе Андреа Эйхе, поначалу желающих вакцинироваться было немного. Часть заявила, что будет ждать "Спутник V", кто-то сомневался в эффективности, кто-то боялся побочных явлений…

Вместе с обслуживающим персоналом в Центре здоровья Кивиыли (по существу — это дом попечения общего типа) почти 140 человек. Теперь более половины из них — инфицированы. К счастью, как сообщил Maaleht руководитель учреждения Теа Филиппов, в основном люди без симптомов.

Как вирус проник в дом по уходу? Об этом сказать определенно никто сейчас не может.

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