Сплошное тестирование на COVID-19 в Центре здоровья Кивиыли принесло ошарашивающий результат

По словам руководителя волости Люганузе Андреа Эйхе, поначалу желающих вакцинироваться было немного. Часть заявила, что будет ждать "Спутник V", кто-то сомневался в эффективности, кто-то боялся побочных явлений…

Вместе с обслуживающим персоналом в Центре здоровья Кивиыли (по существу — это дом попечения общего типа) почти 140 человек. Теперь более половины из них — инфицированы. К счастью, как сообщил Maaleht руководитель учреждения Теа Филиппов, в основном люди без симптомов.

Как вирус проник в дом по уходу? Об этом сказать определенно никто сейчас не может.

На сегодняшний день в волости болезнь диагностирована у 175 человек. Волостные власти обратились к жителям: ситуация критическая.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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