Сплошное тестирование на COVID-19 в Центре здоровья Кивиыли принесло ошарашивающий результат

По словам руководителя волости Люганузе Андреа Эйхе, поначалу желающих вакцинироваться было немного. Часть заявила, что будет ждать "Спутник V", кто-то сомневался в эффективности, кто-то боялся побочных явлений…
Вместе с обслуживающим персоналом в Центре здоровья Кивиыли (по существу — это дом попечения общего типа) почти 140 человек. Теперь более половины из них — инфицированы. К счастью, как сообщил Maaleht руководитель учреждения Теа Филиппов, в основном люди без симптомов.
Как вирус проник в дом по уходу? Об этом сказать определенно никто сейчас не может.
На сегодняшний день в волости болезнь диагностирована у 175 человек. Волостные власти обратились к жителям: ситуация критическая.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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