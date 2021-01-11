11.01.2021, 13:21

СПИСОК | Запретить алкоголь, выйти из НАТО, возвращение к талонам — какие вопросы предлагает рассмотреть оппозиция в парламенте

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 19
Атмосфера в парламенте сейчас явно нерабочая
Атмосфера в парламенте сейчас явно нерабочая Foto: Kiur Kaasik

Абсурдные поправки от оппозиции дошли даже до российских СМИ. А какие еще вопросы кроме присоединения к России предлагают политики, не желающие референдума о понятии брака?

Партия реформ и Социал-демократическая партия сделали около 10 000 предложений парламенту — грубо говоря, какие еще вопросы можно было бы вынести на голосование в Рийгикогу. Оппозиция это сделала для того, чтобы затянуть всеэстонское голосование по вопросам брака. Например, на выходных коалиция по делу набросилась на реформистов, так как они хотели вынести на голосование вопрос: Должна ли Эстония присоединиться к России. Позже они отозвали эту поправку.

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Абсурдные

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Итог.

1) Посмотрев несколько сотен вопросов, так или иначе задаешься вопросом — откуда столько фантазии у слуг народа. Разброс тем — феноменальный. Явно к мозговому штурму были привлечены и члены семьи, и партийные работники, и друзья политиков.

2) Почти все поправки, где было от трех до 30 вопросов на одном листе — подписаны рукой. До этого нужно было все напечатать, грамотно составить. Это заняло уйму времени. Теперь оппозиционные депутаты надеются, что рассмотрение этих "вопросов" займет уйму времени у коалиции. Как они сами неоднократно заявляли, почти на все вопросы они сами бы ответили "Нет".

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