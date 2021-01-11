СПИСОК | Запретить алкоголь, выйти из НАТО, возвращение к талонам — какие вопросы предлагает рассмотреть оппозиция в парламенте

Партия реформ и Социал-демократическая партия сделали около 10 000 предложений парламенту — грубо говоря, какие еще вопросы можно было бы вынести на голосование в Рийгикогу. Оппозиция это сделала для того, чтобы затянуть всеэстонское голосование по вопросам брака. Например, на выходных коалиция по делу набросилась на реформистов, так как они хотели вынести на голосование вопрос: Должна ли Эстония присоединиться к России. Позже они отозвали эту поправку.

RusDelfi собрал и другие нетривиальные предложения от депутатов. На самом деле, их намного больше.

Непатриотичные

Валдо Рандпере: Должна ли Эстония выйти из НАТО? Должна ли Эстония начать восстановление Советского союза?

Аннели Акерманн: Нужно ли запретить в Эстонии образование на эстонском языке?

Исторические

Яак Юске: Город Таллинн должен вернуться к историческому названию — Ревель? История может закончится?

Хеле Эвераус: Должна ли Эстония вернуться к продуктовым талонам для получения еды?

Абсурдные

Эркки Келдо: Нужно ли запретить отбеливание зубов? Нужно ли увеличить бюрократию в Эстонии?

Антс Лаанеотс: Нужно ли запретить использовать тележки в торговых центрах? Должно ли быть запрещено разжигание костра в Иванову ночь? Нужно ли запретить носить длинные штаны летом в Эстонии?

Раймонд Кальюлайд: Должен ли Юри Ратас покинуть должность премьер-министра, чтобы заниматься тем, где у него есть компетентность и знания — например, играть в баскетбол и копировать манеру речи известных людей? В Таллинне больше велосипедистов, чем двое?

Хеле Эвераус: Нужно ли запретить в Эстонии будильники?

Спортивные

Кристина Шмигун-Вяхи: Должен ли каждый эстонец хоть раз в год искупаться в ледяной проруби?

Юри Яансон: Нужно ли в Эстонии запретить алкоголь?

Сигне Киви: Вы поддерживаете, что допингу есть место в спорте?

Интересные

Юри Яансон: В эстонских школах должны преподавать гогодальский язык (один из языков племени Пупуа-Новой Гвинеи — RusDelfi)

Йоханнес Керт: Работники министерства должны делать ремонт в доме министра?

Аннели Аккерманн: Должны ли в Эстонии разрешить употреблять табачные изделия с 59 лет? Далее еще два вопроса: с 58 лет? С 60 лет?