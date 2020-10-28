28.10.2020, 14:28
СПИСОК | Сотни жителей Эстонии были занесены в секретную китайскую базу данных. Проверьте, нет ли там вас!
В конце сентября произошла утечка базы данных китайской компании Zhenhua Data Information Technology Co с информацией о 2,4 млн человек по всему миру, в том числе Эстонии, пишет Eesti Ekspress.
Всего в базе насчитывается 439 этонцев. Среди них есть политики, предприниматели и чиновники, но большая часть людей широкой общественности не известна.
Из узнаваемых лиц фигурируют политики Юрген Лиги, Евгений Осиновский, Прийт Сибул, Яанус Карилайд и Андрей Коробейник, предприниматели Индрек Нейвельт и Александр Кофкин, чиновники Таймар Петеркоп и Таави Линнамяэ.
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