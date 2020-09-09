СПИСОК: Смотрите, на каких улицах в Кристийне появились "лежачие полицейские"

В трех случаях речь идет о перекрестках с приподнятым уровнем дорожного покрытия. Искусственные возвышения получили улицы Моони, Сеэби, Лыокесе, Вястрику и Лайне, реконструированные перекрестки находятся на пересечениях улицы Кянну с улицами Ряста, Вырсе и Каяка.

”К нам поступают жалобы о том, что, к сожалению, по-прежнему имеются нерадивые водители, которым недостаточно ограничительных дорожных знаков, и подобные возвышения являются одной из возможностей борьбы с лихачами. Несоблюдение скоростного режима на небольших улицах действительно является усиливающейся проблемой в нашем районе, и дорожный хулиган представляет опасность как для самого себя, так и для других. Уличная сеть в кварталах частных домов в Кристийне довольно плотная, где в любой момент из-за угла может навстречу попасться автомобиль, велосипедист или пешеход, которых превышающий скорость водитель не успеет заметить. Мы надеемся, что от таких возвышений будет прок, и они способствуют предупреждению происшествий”, — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что все возвышения были сооружены в сотрудничестве с местными жителями, которые круглогодично направляют в Управу свои предложения о том, где их следовало бы возвести.

Искусственные возвышения были построены по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна фирмой AS TREV Nord. В общей сложности на улицах Таллинна построены 87 асфальтобетонных возвышений дорожного полотна.

Местоположение новых дорожных возвышений в Кристийне

1. Перекресток улиц Кянну и Ряста

2. Перекресток улиц Кянну и Вырсе

3. Перекресток улиц Кянну и Каяка

4. ул.Моони, 5

5. ул.Сеэби, 36c

6. ул.Лыокесе, 7

7. ул.Вястрику, 40

8. ул.Лайне, 6

9. возле перекрестка улиц Лайне и Вирве

10. ул.Лайне, 20