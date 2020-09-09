СПИСОК: Смотрите, на каких улицах в Кристийне появились "лежачие полицейские"
На внутриквартальных улицах столичного района Кристийне нынешним летом были сооружены 10 асфальтобетонных дорожных возвышений для снижения скорости дорожного движения.
На внутриквартальных улицах столичного района Кристийне нынешним летом были сооружены 10 асфальтобетонных дорожных возвышений для снижения скорости дорожного движения.
В трех случаях речь идет о перекрестках с приподнятым уровнем дорожного покрытия. Искусственные возвышения получили улицы Моони, Сеэби, Лыокесе, Вястрику и Лайне, реконструированные перекрестки находятся на пересечениях улицы Кянну с улицами Ряста, Вырсе и Каяка.
”К нам поступают жалобы о том, что, к сожалению, по-прежнему имеются нерадивые водители, которым недостаточно ограничительных дорожных знаков, и подобные возвышения являются одной из возможностей борьбы с лихачами. Несоблюдение скоростного режима на небольших улицах действительно является усиливающейся проблемой в нашем районе, и дорожный хулиган представляет опасность как для самого себя, так и для других. Уличная сеть в кварталах частных домов в Кристийне довольно плотная, где в любой момент из-за угла может навстречу попасться автомобиль, велосипедист или пешеход, которых превышающий скорость водитель не успеет заметить. Мы надеемся, что от таких возвышений будет прок, и они способствуют предупреждению происшествий”, — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что все возвышения были сооружены в сотрудничестве с местными жителями, которые круглогодично направляют в Управу свои предложения о том, где их следовало бы возвести.
Искусственные возвышения были построены по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна фирмой AS TREV Nord. В общей сложности на улицах Таллинна построены 87 асфальтобетонных возвышений дорожного полотна.
Местоположение новых дорожных возвышений в Кристийне
1. Перекресток улиц Кянну и Ряста
2. Перекресток улиц Кянну и Вырсе
3. Перекресток улиц Кянну и Каяка
4. ул.Моони, 5
5. ул.Сеэби, 36c
6. ул.Лыокесе, 7
7. ул.Вястрику, 40
8. ул.Лайне, 6
9. возле перекрестка улиц Лайне и Вирве
10. ул.Лайне, 20
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